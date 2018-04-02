شاهد.. الزغاريد والهتافات الحماسية تشعل احتفالات أهالي حلوان بفوز الرئيس السيسي بولاية ثانية

عرض الإعلامي عمرو الكحكي مقدم برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، لقطات حية، ترصد احتفالات المصريين في منطقة حلوان، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.



وعبر المواطنون عن فرحتهم بإطلاق الزغاريد رافعين الأعلام المصرية، مرددين هتافات:" تحيا مصر .. وألف مبروك للرئيس السيسي".



يذكر أن المستشار إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 % مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

