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ثقافة

عواض يكرم الفنانين الراحلين في افتتاح مهرجان نوادي المسرح

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:24 ص
أحمد عواض رئيس الهيئة
أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال الشرقاوي

كرم د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، أسماء الفنانين الراحلين الذين أثروا الحركة الفنية بالثغر، في افتتاح المهرجان الإقليمي لفرق نوادى المسرح "الدورة الثامنة والعشرون " بقصر ثقافة الأنفوشي.

تضمن الحفل تقديم دروع وشهادات تقدير لكل من الفنان عمرو المحمدي، المخرج سامح فتحي، الفنان مدحت بسيونى .
أعقب ذلك تقديم أول عرض مسرحي بعنوان " ماريوقيد أو الجوكر " وهو تابع لقصر ثقافة مصطفى كامل، من تأليف وإخراج محمد شعبان.

واختتم اليوم بعرض مسرحي بعنوان " الأوضة " لقصر ثقافة برج العرب تأليف إيهاب يونس وإخراج هشام أحمد، تمثيل محمد خميس،هشام أحمد.

تناول العرض الإسفاف الذي تقدمه السينما والأغاني الهابطة وفكرة التعصب لكرة القدم ، ومعاناة المواهب الفنية من الشباب في الوصول بفنها الحقيقي للجمهور في حين أن الفن الهابط ينتشر بسرعة كبيرة.

جدير بالذكر إن المهرجان يستمر حتى 9 أبريل و يتنافس به 22 عرضًا مسرحيًا بحضور لجنة تحكيم مكونة د . عبد الناصر الجميل ، د.لمياء أنور، أحمد هاشم.

أقام قصر ثقافة الشاطبى ورشة فنية لتعليم الرواد كيفية رسم بورتريه بشكل إحترافي، بالإضافة إلى ورشة تشكيل خزفى، لتعليم الرواد طريقة دمج الزخارف مع لوحات تجريدية أو بورتريهات أو طبيعة صامتة.

كما عقد نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل ندوة شعرية لمناقشة أعمال الشاعر عمرو التركي، أدارها الشاعرين محمود عبد الصمد، صادق أمين، بحضور حسنى منصور رئيس النادى، نخبة من شعراء الثغر.

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