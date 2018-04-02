إيهاب جلال يرفض استقلال أتوبيس الزمالك بعد الخسارة من الإسماعيلي

رفض إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استقلال حافلة الفريق الابيض عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي.



وغادر المدير الفني للفريق الأبيض مدينة الإسماعيلية في سيارة ملاكي ومعه حمد إبراهيم المدرب العام للفريق وخسر الزمالك أمام الإسماعيلى بنتيجة 3/1 ضمن الجولة الـ 30 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وبهذه النتيجة رفع رفع الدراويش رصيده إلى 59 نقطة يحتل المركز الثاني في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 54 نقطة يحتل المركز الثالث.