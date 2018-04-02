المئات يحتفلون بفوز "السيسي" في ميادين الفيوم .. فيديو

شهدت شوارع وميادين محافظة الفيوم احتشاد المواطنين للاحتفال بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، وتوافد المواطنين للاحتفال عقب إعلان المستشار لاشين إبراهيم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%.



وخرج المئات من المواطنين عقب كلمة الرئيس في مسيرة إلى مكان الاحتفال رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت السيارات المثبت عليها مكبرات الصوت بإذاعة الأغانى الوطنية.



وأطلقت السيدات الزغاريد احتفالًا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.