الليثي يشعل ميدان عابدين احتفالا بفوز «السيسي».. فيديو

أحيا الفنان محمود الليثى الفقرة الثالثة من الاحتفالية الخاصة بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية، بميدان عابدين بوسط البلد، وسط تفاعل كبير من المواطنين الحاضرين.



وحرص مئات المواطنين على التجمع في ميدان عابدين احتفالا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية وحلقت أعلام مصر في الهواء، كما اشتعل الحفل بالأغاني الوطنية.



وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 رسميا، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، أمام مُنافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي حصل على 656.534 ألف صوت.