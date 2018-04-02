ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

"تيريزا وباريرا" شقيقتان بريطانيتان يهتفون "بحبك ياسيسي" فى الأقصر.. فيديو وصور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:44 م
صدى البلد
شمس يونس
"تيريزا كلارك – باربرا كلارك" شقيقتان بريطانيتان مقيمتان بمدينة الأقصر خرجتا إلى شوارع المدينة للاحتفال مع المواطنين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وهتفوا وسط الاحتفالات معبرين عن سعادتهم قائلين باللغة العربية "نحن بريطانيين و بنحبك ياسيسي وبنقدم لك كل الدعم ونحن نعيش هنا بالأقصر فى أمان وسعادة".

كانت الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت ، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 % مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

وقال إبراهيم، في مؤتمر عالمي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد المقيدين بالجداول يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًأ، وأن 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بنسبة 41.05 %.

وقال إن المصريين في الخارج توافدوا إلى مقر القنصليات للمشاركة في الانتخابات 157 ألفا و60 ناخبًا، مشيرًا إلى أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد استنزال من صوت بالخارج 58 مليونا و921 ألفا و78 ناخبًا.

وأضاف أن المصريين في الداخل اللذين توافدوا إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، 24 مليونا و97 ألفا و92 ناخبًا، موضحًأ أن عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات وعدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألفا و231 صوتًأ بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات.

ترشيحاتنا

قصة أغنية حبس عبدالحليم حافظ ملحنها شهرا للانتهاء منها

أيمن يونس: فانلة الزمالك كبيرة على اللاعبين.. و«جلال» يتحمل الهزيمة

فاروق جعفر يكشف السبب الرئيسي لتدهور أداء الزمالك.. فيديو

مستشفى الشرطة تستقبل أمل رزق بعد استغاثتها

أبو العينين: أعضاء بالكونجرس طالبوا أن يكون رئيس أمريكا له نفس سمات السيسي.. فيديو

فضيحة كبرى لأشهر شركة مشروبات غازية.. فأر ميت داخل زجاجة ..فيديو

رضا عبد العال: «الزمالك يحتاج مدرب أجنبي فرز أول مش قاعد على القهوة»

مرتضى منصور يكشف أسباب هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي.. فيديو

إيهاب عبدالعال: «تسهيل» تعجز عن رفع بصمة 500 ألف معتمر مصري

أول رد من وزارة الصحة على فيديو الفنانة أمل رزق

شاهد .. تعليق عمرو أديب الناري على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

الجهاز الفنى للزمالك يعنف اللاعبين في غرفة خلع الملابس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستشفى كفر الشيخ الجامعي شاهد على إنجازات الرئيس السيسي.. بدء إجراء عمليات «القلب المفتوح».. و16 عيادة تستقبل المرضى.. صور

تزايد أعداد المواطنين في ميدان مصطفى محمود للاحتفال بفوز الرئيس.. صور

الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا: كل طفل في نجريج حلمه أن يكون محمد صلاح.. صورة

طارق الشيخ يحيي ثاني فقرات الاحتفال بفوز السيسى فى عابدين.. فيديو وصور

شاهد .. تعليق عمرو أديب الناري على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

فيديو

"تيريزا وباريرا" شقيقتان بريطانيتان يهتفون "بحبك ياسيسي" فى الأقصر.. فيديو وصور
الليثي يشعل ميدان عابدين احتفالا بفوز «السيسي».. فيديو
كرم جبر: الشعب المصري عزف ملحمة في حب مصر..فيديو
سكينة فؤاد: الشعب جدد الثقة فى الزعيم.. والكلمات تتواضع أمام إرادة المصريين الصلبة «فيديو»
سامي رمضان: فوز الرئيس السيسي رسالة هامة من الشعب المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟