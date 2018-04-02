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سكينة فؤاد: الشعب جدد الثقة فى الزعيم.. والكلمات تتواضع أمام إرادة المصريين الصلبة «فيديو»

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:28 م
الكاتبة الصحفية سكينة
الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد
محمد الصاحى
قالت الكاتب الصحفية سكينة فؤاد، إن المشاركة الكبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية، تتواضع أمامها الكلمات خاصة أمام تلك الإرادة الشعبية العظيمة وهذا الانتصار لإرادة الشعب، في ظل تلك الظروف الصعبة التي كشف فيها الشعب المصري عن وعيه وقوة إرادته.

وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، أن كل صوت انتخابي في الصناديق حول المشهد الإنتخابي إلى احتفالية وطنية نتيجة إحساس كل ناخب بالتحديات التي تواجه الوطن والتهديدات، مضيفة أنه من حق المصريين الأحتفال في تلك الليلة بهذا النجاح وتلك المشاركة الواسعة، والتي تحدى بها المصريون كل المخاطر وجددوا الثقة بقائد وزعيم.

وأوضحت أن 3 يونيو 2013 كان بمثابة إرادة مصرية خالص كررها المصريون في تلك الإنتخابات الرئاسية بالوقوف بصورة قوية وصلبة في مواجهة التحديات.

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