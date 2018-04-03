وزير الخارجية يكشف للنواب حقيقة صفقة القرن الأمريكية.. ويؤكد: وصلنا لمرحلة مهمة فى مفاوضات سد النهضة.. مصر سياستها قائمة على التوازن مع كل الأطراف.. وتقف قلبا وقالبا إلى جوار الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية للنواب:

ترامب لديه فريق يعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلى

سيتم بدءًا من الغد عقد مفاوضات ثلاثية لبحث أزمة سد النهضة

النظام الحالى ليس مسئولا عن تعثر المفاوضات

أرفض التدخلات التركية في المنطقة

مصر سياستها قائمة على التوازن مع كل الأطراف وفقا للمصالح المصرية

مصر تقف قلبا وقالبا إلى جوار الشعب الفلسطيني

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب لجان الشئون العربية والشئون الأفريقية والعلاقات الخارجية بحضور وزير الخارجية سامح شكرى لمناقشة عدد من القضايا التى تتصدر تتصدر المشهد السياسى المصرى والعالمى.وكشف النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، تفاصيل اللقاء المغلق، مؤكدا أن النواب طرحوا العديد من التساؤلات على وزير الخارجية، منها ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن مسألة صفقة القرن التى تتم برعاية أمريكية والتى تتضمن الاستغناء عن أراضٍ مصرية لمنحها لفلسطين.وأكد الخولى أن وزير الخارجية سامح شكرى قال للنواب إن لدى ترامب لديه فريق يعمل على حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ولكن لا يملك أى مصرى أو أى قيادة التفريط فى ذرة تراب واحدة من أرض مصر، وأن الحديث عن ذلك الأمر خارج عن السياق تماما وهدفه التشكيك بين القيادة السياسية والشعب المصرى ولا يمكن تناوله لأنه لا قيمة له.وقال إن سد النهضة كان من أبرز القضايا التى طرحت فى الاجتماع، لاسيما أن المفاوضات تعرضت لتعثر أكثر من مرة وهى مفاوضات كاشفة عن النوايا السياسية والنوايا الحقيقية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية قال إن رؤساء الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان أعطوا توجيهاتهم بضرورة حل تلك الأزمة وإنه سيتم بدءا من الغد عقد مفاوضات ثلاثية لبحث تلك الإشكالية.وأوضح وزير الخارجية أن النظام الحالى ليس مسئولا عن تعثر المفاوضات فى فترة ما بين 2011 و2014، لافتا إلى أن حل الأزمة ليس بالأمر السهل ولكن هناك اتفاقا على بحث جذور تلك الإشكالية.وأضاف الخولى أن اللقاء لم يتطرق لقضية الطالبة مريم من قريب أو بعيد، خاصة أننا فى انتظار نتائج التحقيقات، منوها بأن سامح شكرى شدد على رفض التدخلات التركية فى المنطقة.وتابع: "تحدثنا مع الوزير على المخاوف من عملية الاجتياح الإسرائيلي لغزة وإمكانية تسلل الفلسطينيين للأراضى المصرية"، وبدوره أكد الوزير أن هناك تواصلا مع مع أشقائنا فى غزة ولدينا قدرة على التعامل مع ذلك الأمر.وتطرق وزير الخارجية لتأثر منطقة الشرق الأوسط بتوتر العلاقات الروسية الأمريكية إذا توترت تؤثر، مؤكدا أن مصر سياستها قائمة على التوازن مع كل الأطراف وفقا للمصالح المصرية.وفى نهاية اللقاء، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للنائب مصطفى الجندى فى انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقى.من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء كمال عامر إن اللجنة بحثت خلال لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري أمس، الاثنين، مختلف القضايا العربية والإقليمية التي تهم مصر، ومن بينها: القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وآخر تطورات ملف سد النهضة.وأضاف عامر – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء لقاء لجنة الدفاع والأمن القومي مع وزير الخارجية بمقر المجلس اليوم، الاثنين - أن الوزير سامح شكري أكد أن مصر دولة قوية قادرة على مواجهة كل التحديات، وتخطي الصعوبات في ظل قيادتها السياسية الرشيدة وتماسك شعبها العظيم، وأن مصر بجهود أبنائها وقيادة رئيسها استعادت مكانتها الإقليمية والعالمية وتأثيرها الفاعل في القضايا والأزمات الإقليمية والعالمية.وحول ملف سد النهضة، أشار عامر إلى أن وزير الخارجية أكد أن الملف قضية رئيسية لمصر، وأنها تتباحث حول هذا الملف منذ ثلاث سنوات، وتم الوصول إلى مرحلة مهمة في المباحثات بهذا الصدد، وأن الأجهزة المعنية تتابع هذا الأمر بما يحقق المصلحة العليا للبلاد وبما لا يؤثر على حقوق مصر المائية.وبالنسبة للقضية الفلسطينية، لفت عامر إلى أن الوزير شدد على أن هذه القضية من أهم القضايا، وأن مصر تقف قلبا وقالبا إلى جوار الشعب الفلسطيني.وعن العلاقات مع السودان، نوه عامر بأن وزير الخارجية أكد أن مصر والسودان دولتان متجاورتان، ويمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما البعض، وأنهما مرتبطتان بمصالح مشتركة على مدى التاريخ، وأن الجانبين يبذلان كل الجهد لتحقيق وحدة المصالح المشتركة، وتقريب وجهات النظر، وأنه مهما حدث من اختلافات محدودة فيتم التغلب عليها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.فى سياق آخر، توجهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 ليتقلد حكم البلاد لفترة رئاسة ثانية مدتها 4 سنوات، وأعرب اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، الاثنين، عن سعادة اللجنة بقيام شعب مصر بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أمر متوقع لاسيما وأن المصريين يدركون جيدًا أن الرئيس السيسي هو ابن مصر البار ويدافع عن مصالحها.وتقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم أجمع وجسد المصريون فيها ملحمة، أعربوا فيها عن رغبتهم القوية في الاصطفاف خلف رئيسهم متكاتفين يدًا واحدة لاستكمال بناء مصر الحديثة ومسيرة التنمية، متمنيا للرئيس التوفيق في فترته الرئاسية الثانية لاستكمال مسيرة العطاء.