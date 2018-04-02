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محافظات

احتفالات بالدقهلية بفوز الرئيس بالشماريخ والألعاب النارية.. صور وفيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:47 م
صدى البلد
همت الحسينى
واصل أبناء الدقهلية احتفالاتهم بفوز الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة بميدان الثورة حيث حملوا الأعلام وانتشر باعة الأعلام بالشوارع وتوافد المواطنون لشرائها، كما طافت السيارات الشوارع مهللين للرئيس مرددين "تحيا مصر" حيث أطلق المواطنون الألعاب النارية.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم خلال الاحتفالية بتولى الرئيس السيسى فترة رئاسة جديدة لتمضى مصر فى طريق البناء والاستقرار وأنه الأصلح والأجدر بتولي زمام أمور البلاد.

وكانت الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أعلنت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 % مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

وقال إبراهيم، في مؤتمر عالمي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد المقيدين بالجداول يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًأ، وأن 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بنسبة 41.05 %.

وقال إن المصريين في الخارج توافدوا إلى مقر القنصليات للمشاركة في الانتخابات 157 ألفا و60 ناخبًا، مشيرًا إلى أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد استنزال من صوت بالخارج 58 مليونا و921 ألفا و78 ناخبًا.

وأضاف أن المصريين في الداخل اللذين توافدوا إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، 24 مليونا و97 ألفا و92 ناخبًا، موضحًأ أن عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات وعدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألفا و231 صوتًأ بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات.
احتفالات بالدقهلية بفوز الرئيس بالشماريخ والألعاب النارية.. صور وفيديو
احتفالات بالدقهلية بفوز الرئيس بالشماريخ والألعاب النارية.. صور وفيديو
احتفالات بالدقهلية بفوز الرئيس بالشماريخ والألعاب النارية.. صور وفيديو
احتفالات بالدقهلية بفوز الرئيس بالشماريخ والألعاب النارية.. صور وفيديو
احتفالات بالدقهلية بفوز الرئيس بالشماريخ والألعاب النارية.. صور وفيديو
احتفالات بالدقهلية بفوز الرئيس بالشماريخ والألعاب النارية.. صور وفيديو

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