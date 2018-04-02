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شاهد.. والدة شهيد من قلب ميدان الشهيد هشام بركات: مبروك لمصر نجاح الرئيس السيسي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:42 م
والدة النقيب ضياء
والدة النقيب ضياء فتحي شهيد مديرية أمن الجيزة
محمد صبري - أحمد زهران
قالت والدة النقيب ضياء فتحي شهيد مديرية أمن الجيزة أثناء تفكيك عبوة ناسفة بجوار إحدى محطات الوقود، "أنا والدة البطل أنا شاركت في جميع المؤتمرات التي تم تنظيمها لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية".

وأضافت: نحن اليوم في عرس كبير، وأقدم كل التهاني للرئيس لفوزه بفترة رئاسية ثانية، والشعب المصري وكل أمهات الشهداء في ظهرك، وحاليًا نقدم التهاني من نفس المكان الذي احتلته الجماعة الإرهابية وهو ميدان الشهيد هشام بركات.

كانت الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت ، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 % مقابل حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

وقال إبراهيم، في مؤتمر عالمي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد المقيدين بالجداول يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًأ، وأن 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج بنسبة 41.05 %.

وأضاف إن المصريين في الخارج توافدوا إلى مقر القنصليات للمشاركة في الانتخابات 157 ألفا و60 ناخبًا، مشيرًا إلى أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد استنزال من صوت بالخارج 58 مليونا و921 ألفا و78 ناخبًا.

وأضاف أن المصريين في الداخل اللذين توافدوا إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، 24 مليونا و97 ألفا و92 ناخبًا، موضحًأ أن عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي الأصوات وعدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألفا و231 صوتًأ بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات.

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