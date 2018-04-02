شعبة المحررين الاقتصاديين تنظم ندوة حول دور «ملائكة الأعمال» فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظمت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين ندوة نقاشية حول المفاهيم الأساسية لدور ملائكة الأعمال فى المنظومة الاقتصادية، وفهم كافة الأمور المتعلقة بدورهم لخدمة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالاشتراك مع جمعية ملائكة الأعمال، حاضر فيها المهندس سمير العلايلى رئيس مجلس إدارة الجمعية وشارك فيها نحو ٢٠ صحفيا من أعضاء الشعبة من أجل الإلمام بهذا المصطلح الجديد ومعرفة الهدف الأساسى من نشاط ملائكة الأعمال فى مصر.



وقال سمير العلايلى إن ملائكة الأعمال هم أفراد ذو ملاءة مالية عالية أو مؤسسات لديهم ثروة كبيرة يقومون بتمويل المشاريع الناشئة من أموالهم الشخصية، موضحا أن هناك اختلافا بين المستثمرين الملائكة والمستثمرين المغامرين الذين يقومون بتمويل الشركات الناشئة بالاعتماد على أموال الآخرين وليس من أموالهم الشخصية، لأن المستثمر الملاك هو مستثمر لديه الاستعداد للاستثمار فى شركات ناشئة بأمواله مقابل حصة فى تلك الشركات أى أنه يشترى حصة فى الشركة بمبلغ معين من المال.



أما بالنسبة للهدف من إنشاء جمعية ملائكة الأعمال فى مصر فأوضح العلايلى أن الهدف الأساسى للجمعية هو رعاية أصحاب الأعمال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمدادهم بالتمويل اللازم، بالإضافة إلى الدعم الفنى أيضا حتى يقف المشروع على قدميه ويبدأ فى جنى الأرباح مما يعزز من إسهامات هذه المشروعات فى الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن هناك الكثير من المشكلات التمويلية والإجرائية التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى جذب مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة المساهمين، كما يصعب على شركات الترويج إيجاد مستثمرين مناسبين لتلك الشركات لكونها تفتقد قاعدة العملاء المهتمة بتلك الشريحة، لذلك جاءت فكرة الجمعية لرعاية أصحاب المشروعات وتعريفهم بطرق إنشاء الشركات لتكون جاذبة للمستثمرين.



وأضاف العلايلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها شركات كبرى هو التنمية الحقيقية، موضحا أنه وفقا للدراسات فإن 82.6% من الشركات المتوسطة والصغيرة رأسمالها يقل عن 250 ألف جنيه، وأن نسبة الشركات الأكثر من 30 مليون جنيه تمثل 1٪ فقط. كما أن أكثر من 47% من الشركات الصغيرة لم يسبق لها التعامل مع البنوك، لذلك ستعمل الجمعية على إحداث نوع من الترابط مع المستثمرين لزيادة تبادل الفرص بينهم، بما يعزز من جهود دمجهم فى الاقتصاد الرسمى وتوسيع الشمول المالى لتعزيز مشاركة هذا القطاع فى دعم الاقتصاد.



وقال العلايلى إنه تم تجمع نحو ٢٥ مستثمرا من ملائكة الأعمال بالجمعية، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع الجامعات لإنشاء حضانات أعمال لتأهيل ابتكارات الشباب وكذلك التواصل مع مختلف الجهات لتحسين جانب الإفصاح والشفافية الخاص بالمعلومات عن هذا القطاع لتحسين الاستثمار به.