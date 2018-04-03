رامز جلال بين الفبركة والحقيقة بـ "رامز في الثلج".. محمد عبده يكشف فبركة البرنامج.. ولاعبو الأهلى يتفقون على المقلب.. ومجدى عبد الغنى "الطٌعم" المستخدم

محمد عبده رفض العرض المغري من رامز

إسلام الشاطر يكشف مشاركة عبد الله السعيد وسعد سمير

بمجرد تردد أقاويل حول نية رامز جلال لتقديم برنامج مقالب جديد أثير الكثير من الجدل حول فكرة البرنامج والضيوف الذين يشاركون به وهل يتم فبركته فعليا من خلال اتفاقه مع الضيوف حول المقلب أم لا.لم تمض سوى أيام قليلة حتى كشف لنا الفنان محمد عبده فبركة البرنامج الذى يقدمه رامز جلال حيث أعلن عن تفاصيله مؤكدا رفضه التام للمشاركة، وهو ما حدث العام الماضى عندما قرر رامز استضافة الإعلامى طونى خليفة والذى كشف المقلب والذي شارك فيه الاعلامى نيشان ولم يكتف محمد عبده بكشف الحقيقة بل كشف أيضا عدد من لاعبى كرة القدم بالنادى الأهلى تفاصيل المقلب حيث يشاركون فى البرنامج الجديد بالاتفاق معه.محمد عبده :كشف الإعلامي السعودي عبدالله مخارش، أن الفنان رامز جلال حاول الإيقاع بالمطرب الخليجي محمد عبده في برنامج المقالب الجديد لرمضان 2018، والذي يعد له حاليًا، مشيرًا إلى أن "عبده" رفض العرض المغري من "رامز".وقال "مخارش" في تغريدة له عبر "تويتر": "رامز كان ناوي يلعب بتاريخ فنان العرب وطلب منه المشاركة في برنامجه بمبلغ مالي مغري جدًا لكن محمد عبده رفض، وقال: مش انا اللي ارمي تاريخي في "الطين يا رامز".ويجهز رامز جلال تصوير برنامح مقالب لشهر رمضان المبارك هذا العام، في روسيا التي سيقام عليها أيضا فعاليات كأس العالم لكرة القدم، وتم اقتراب صناع البرنامج من اسم اختيار اسم البرنامج والتي من المرجح أن يكون "رامز تحت الثلج".كما أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بدأ التحقيق مع العديد من لاعبي الفريق الأول، بعد السفر لتصوير حلقات من برنامج "المقالب" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والذي من المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل.وأوضح "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن أول اللاعبين الذين قاموا بالتصوير مع رامز جلال هو عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي بعد معسكر المنتخب، وهو نفس الأمر الذي قام به سعد سمير.تردد كثير من الأقاويل حول مشاركة الكابتن مجدى عبد الغنى فى المقلب والذي يقام فى روسيا وان رامز يستخدمه كطعم لجلب النجوم للبرنامج والذى يشهد استضافتهم فى روسيا بحجة المشاركة فى تحضيرات كأس العالم ويتعرضون لعديد من المواقف حتى يظهر لهم دب الذى يظهر منه رامز جلال والبرنامج يحمل اسم "رامز فى الثلج".