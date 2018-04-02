نظام غذائي يخلصك من الأنيميا نهائيا

إذا كنت مصابة بالإنيميا وتسعين إلى العلاج يمكنك أن تعالجي ذلك من خلال نظام غذائي وصفته أخصائية التغذية العلاجية بيريهان عساف للتخلص من الأنيميا، وذلك باتباع نظام غذائي معين.



الإفطار:

بيضة مسلوقة - نصف رغيف خبز أسمر - 3 ملاعق فول - طبق سلطة.



بين الإفطار والغذاء:

كوب من عصير البرتقال أو الليمون أو التفاح بعد تحليتها بملعقة عسل أسود.



أو كوب من البليلة بلبن خالي الدسم مع ملعقة عسل أسود او كوب من الحلبة باللبن مع ملعقة عسل أسود



الغذاء:

طبق خضار مطبوخ - شريحة من اللحم أو الدجاج أو السمك أو الكبدة المشوي - 4 ملاعق من الأرز أو المكرونة - طبق سلطة



العشاء:

ثمرتين فاكهة مثل التفاح أو الرمان أو الجوافة أو الكمثرى -كوب من البليلة باللبن أو كوب من عصير الليمون مع ملعقة من العسل الأسود.



