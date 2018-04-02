ريكو يشعل ميدان «هشام بركات» احتفالا بفوز السيسي.. فيديو

أحيا الفنان "ريكو" احتفالية في ميدان هشام بركات -رابعة العدوية سابقا- وسط تفاعل كبير من المواطنين احتفالا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية.



كما حرص مئات المواطنين على التجمع في ميدان عابدين احتفالا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية رافعين أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية.



وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018 رسميا، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، أمام مُنافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي حصل على 656.534 ألف صوت.