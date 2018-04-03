المستشار إيهاب وهبي : نهنئ الرئيس السيسي وأقول له أعانك الله على هذه الأمانة



قال المستشار ايهاب وهبي ، المتحدث الرسمي لحزب الصرح المصري الحر إننا نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقلده منصب رئيس الجمهورية لفترة ثانية ، متمنين له التوفيق والسداد وان يعينه المولي سبحانه وتعالي علي اداء هذه المهمة والأمانة التي وضعها الشعب المصري في عنقه.



وأردف وهبي فى بيان صحفى له: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج من كل فرد في هذا الشعب ان يعينوه على أداء مهامه بالعمل والجهد والعرق والبعد عن المصالح الشخصية وأن نعي معنى العمل الجماعي للخروج بمصر نحو رحابة العلم والحلم ونحقق ما نطمح ونصبوا إليه.



واختتم وهبي حديثه داعيا للرئيس ان يعينه المولي علي اداء مهامه الصعبة وان يلهمه المولي القرار الصائب في المكان والزمان الصحيح.

