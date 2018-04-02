المالية: نستهدف 17% مساهمة من الضرائب في الإنتاج المحلي.. البرلمان يوافق على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية.. والقيادة السياسية مهتمة بالإصلاح

القيادة السياسية مهتمة بالإصلاح الضريبي

البرلمان يوافق على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية

14% حجم مساهمة الضرائب في الإنتاج المحلي ونستهدف 17%

الضرائب: نظام إلكتروني مميكن لتقديم الإقرارات للتيسير على الممولين

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح خصوصا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه علمية التطوير.وأشار خلال مشاركته لفعاليات إطلاق نظام الإقرارات الضريبية الممكن بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وإبراهيم سرحان رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس شركة اكسيل لتكنولوجيا المعلومات الي أن عملية دمج الضرائب العامة والقيمة المضافة يساعد علي تنفيذ مشروعات ميكنة الإقرارات وتفعيل خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني.وأوضح أن عملية تحصيل الضرائب لا ينبغي أن تتم بطرق خاطئة مؤكدا أن الوزارة لم تصل لتلك المرحلة، بالإضافة للعمل حاليا علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشار وزير المالية إلي أن تطوير عملية التدريب والبيئة التشريعية والاهتمام بتفعيل تكنولوجيا المعلومات لتيسير العمل، مضيفا أن تفعيل منظومة ميكنة الإقرارات والتحصيل الإلكتروني يعزز اكتساب الانضباط المالي و تقليل التعامل النقدي.وأعلن الجارحى، عن موافقة مجلس النواب خلال أبريل الجاري على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية للممولين، وأنه تم التنسيق مع شركات عالمية لإعادة هندسة كراسة تقديم الإقرارات الضريبية. ربط المصالح الإيرادية مثل مصلحة الضرائب العامة والعقارية والجمارك.وذكر أنه منذ عام ٢٠١١ ظهرت تكنولوجيا كبيرة وإجراءات تطويرات لم تشهدها مصر منذ فترات سابقة، موضحا أن الوزارة بصدد استكمال عملية التطوير للتوصل الأهداف المنشودة.وكشف عن إجراء عمليات لتدريب وفد من موظفي الضرائب خلال الشهرين الماضيين لتدريبهم بالإمارات والمكسيك للتعرض لتجارب البلدان المختلفة ودفع العمل بصورة مستمرة لتطويره.وأشار إلى وجود متابعات مستمرة مع مصلحة الضرائب بصورة مستمرة لتطوير العمل ومواجهة التحديات في ظل ارتفاع حجم عجز الموازنة لنحو ٩.٨%من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع فاتورة الديون العامة.وأشار إلى إن حجم مساهمة الضرائب فى الناتج المحلي بلغت ١٤% موضحا أن هناك تأخرا كبيرا فى رفع هذه النسبة لتتلاءم مع العالمية العالمية، وأن هناك مستهدفات لرفع هذه النسبة لنحو ١٧%من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح أن هناك إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي لمنظومو الرسمية بدون الخلط في حجم تلك الأعمال وتفعيل عملية الحصر الضريبي للوصول لهذه الأهداف، ومؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا لميكنة الضرائب والإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية والخصم والإضافة .فيما قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة أطلقت نظاما إلكترونيا لتقديم الإقرارات الضريبية المميكنة، ضمن توجهات وزارة المالية لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.وأضاف في تصريحات له علي هامش الفيديو التعريفي المنشور بمؤتمر " إطلاق نظام الإقرارات والخصم الضريبي والتحصيل المميكنة" اليوم، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، أن كافة المعاملات تتم عن طريق شبكة الإنترنت للتيسير علي الممولين وتقليل الوقت والجهد وحصر الملفات الضريبية والرجوع إليها منعا لسقوطها بالتقادم، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يتم بالتعاون مع مجموعة من الشركات مثل شركة تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس واكسيل.