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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:38 م
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد توجه بخالص التهنئة للسيد الرئيس على فوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، معربًا عن أطيب التمنيات لمصر بمزيد من التقدم والرقي خلال الفترة القادمة، ومؤكدًا على ما يجمع بين مصر والإمارات من روابط وعلاقات خاصة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعرب الرئيس عن الشكر والتقدير لولي عهد أبو ظبي، مؤكدًا على ما يمثله التعاون الاستراتيجي القائم مع الإمارات من نموذج يحتذى به للعلاقات العربية القوية والمتميزة، معربا عن التطلع لمواصلة التعاون المكثف بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة من أجل التصدي للتحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي.

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