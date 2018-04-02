نتنياهو يعلق العمل باتفاقية المتسللين إلى إسرائيل





فيما وعد نتنياهو بتوفيق أعمال نحو 16 ألف شخص آخرين وصفهم بأنهم باحثون عن العمل.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن نتنياهو توصل إلى الاتفاق بدون عرض الموضوع على الوزراء المختصين في الحكومة، وهو ما أثار جدلا كبيرا داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق مع مفوضة اللاجئين يتعارض مع خطة الطرد التي عملت عليها الحكومة الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم ، تعليق اتفاق المتسللين، مشيرا إلى أنه سيعيد النظر في الاتفاقية.وكتب نتنياهو على حسابه بموقع "فيسبوك": لقد علقت تنفيذ الاتفاق، أنا دائما أنصت لكم، وخاصة سكان جنوب تل أبيب، لذلك قررت لقاء وزير الداخلية، أريه درعي، وممثلين عن المستوطنين، صباح الغد، وأنا أعلق تنفيذ الاتفاق. وبعد لقاء الممثلين سوف أطرح الاتفاق للدراسة مرة أخرى.كان نتنياهو قد أعلن انه توصل لاتفاق مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين بمقتضاه ستقوم دول أوروبية باستقبال نحو 16 ألف متسلل دخلوا إسرائيل وسيغادرونها مرة أخرى في إطار الاتفاق، مشيرا إلى أن الدول هي ألمانيا وإيطاليا وكندا، لكن السلطات الألمانية والإيطالية نفت ما ذكره نتنياهو.