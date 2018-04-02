ميدو: الإسماعيلي يستحق وصافة الدوري بجدارة «لاعبوه يقاتلون من أجل القميص»

قال أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق إن فريق الإسماعيلي يستحق بجدارة الحصول على المركز الثاني بجدول الدوري المصري، بعد الفوز على الزمالك.



وأضاف ميدو في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر عقب اللقاء: "مبروك للإسماعيلي وجماهيره يستحق بجدارة المركز الثاني، الإسماعيلي يملك فريقا يتكون قوامه الأساسي من أبنائه الذين يقاتلون من أجل قميص الدراويش".

