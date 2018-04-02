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أخبار البلد

محمد عدوية يشعل حفل من أجل مصر احتفالا بفوز الرئيس بالدورة الثانية.. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:37 م
محمد عدوية
محمد عدوية
أحيا السوبر ستار محمد عدوية حفلا خاصا بميدان روكسي مصر الجديدةً، احتفالا بفوز الرئيس السيسي بالدورة الثانية في انتخابات رئاسة الجمهورية التي أقامتها جمعية من أجل مصر، وسط الآلاف من محبيه.

وشارك عدوية الحفل الفنان رامي جمال و نجم الألعاب النارية أحمد عصام وال دي جي خالد حسين.

حيث قام محمد عدوية بغناء باقة من أجمل أغانيه المميزة، وأهدي أغنية خاصة من ألبومه الجديد للرئيس باسم "حبيبي فين ما تكون "التي أشعلت المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور.

كما سيتم طرح ألبومه الجديد "سكوت خلاص"خلال أيام بالأسواق.

يذكر أن تنظيم وإدارة أعمال الفنان محمد عدوية أحمد شوقي وشريف مصطفي، وإدارة إنتاج ياسر حسانين.
محمد عدوية يشعل حفل من أجل مصر احتفالا بفوز الرئيس بالدورة الثانية.. صور
محمد عدوية يشعل حفل من أجل مصر احتفالا بفوز الرئيس بالدورة الثانية.. صور
محمد عدوية يشعل حفل من أجل مصر احتفالا بفوز الرئيس بالدورة الثانية.. صور
محمد عدوية يشعل حفل من أجل مصر احتفالا بفوز الرئيس بالدورة الثانية.. صور

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