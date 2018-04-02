رئيس جامعة السويس يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أصدر مجلس جامعة السويس برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس الجامعة بيانا هنأ فيه الرئيس السيسى بفوزه رسميا بفترة رئاسية جديدة.



وقدم رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثانية في انتخابات شهدها العالم في عرس ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة أن دلت على شيء فإنما تدل على إنجاز عظيم تحقق على مدار السنوات الأربعة الماضية واثقين من استكمال مسيرة التنمية الشاملة لمصرنا العظيمة.



