كرم جبر: الشعب المصري عزف ملحمة في حب مصر..فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الشعب المصري عزف ملحمة في حب مصر في الخارج والداخل وبصورة نفخر بها أمام العالم، بنسبة مشاركة جيدة للغاية تعد بمثابة باقة ورد للشهداء على تضحيتهم في نشر الأمان في ربوع الوطن وحمايته.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج«علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك رسائل لنجاح الانتخابات الرئاسية أبرزها فشل دعاوى المقاطعة التي تريد إحراج الدولة التي أتت بنتائج عكسية لنزول المصريين في موقف تحدي والرسالة الأخرى تأييد شعبي من المواطنين للرئيس وبمثابة صرخة ضد الإخوان والجماعات الإرهابية أن تترك هذا الوطن وأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.



وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك دورا كبيرا لرجال القوات المسلحة والشرطة وقضاة مصر، الذين بدورهم أدوا دورا وطنيا للغاية موضحًا أن نسبة التصويت الكبير مشرفة للغاية وصفعه على وجه كل من يريد النيل من تلك الدولة واستقرارها .