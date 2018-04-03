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اقتصاد

قطع المياه عن بعض أحياء الشيخ زايد 10 ساعات لأعمال الصيانة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 04:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه سيتم قطع المياه عن الأحياء التالية بالمدينة (10 – 11 – 13 – 14 – مجاورة 1 حى 3)، وذلك ابتداء من الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء 3/4/2018، وحتى الساعة 6 من صباح يوم غدا الأربعاء.

وأشار إلى أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيام الجهاز بأعمال ربط خط مياه قطر ٤٠٠ مم البديل على خط المياه الحالى والمغذى للحى 11.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد فى تصريحات له، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتخزين المياه اللازمة لسد احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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