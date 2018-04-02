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فكر دينى

ملكة زرار تهاجم مبروك عطية: يهين المرأة.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:42 م
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
محمد صبري عبد الرحيم
هاجمت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، طريقة الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلةً: «أداؤه عبارة عن تمثيل وأصبح بضاعة، وهو يستطيع أن يقنع القناة التي يعمل معها».

ووصفت «زرار» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد عبدون خلال برنامج «عم يتساءلون» على شاشة «ltc» طريقة الدكتور مبروك عطية بأنها «شو من أجل الحصول على المال.

وقالت «زرار»، إن الدكتور مبروك عطية يهين يهين المرأة المتصلة أثناء إجابته عن السؤال، ومن تقبل أن تستمر بهذا الشكل لا يصح.

ورأت أن الدكتور مبروك عطية لا يقوم بأفعال مضحة، منوهة بأن هناك أفرادًا يخلطون بين التمثيل والأداء كداعية أو خطيب، مضيفة: «هذه هي البضاعة الرائجة التي يتحصل منها الفرد على النقود، فالغاية تبرر الوسيلة».

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