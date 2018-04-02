مروان محسن يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك طنطا.. فيديو

أضاف مراون محسن الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ضيفه طنطا في المباراة التى تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز.



سجل الهدف مروان محسن فى الدقيقة 86 من زمن اللقاء ، بعد استلم عرضية صبري رحيل من الجانب الأيسر وسدد مع الدوران لتسكن الكرة شباك إسلام طارق حارس مرمى طنطا .



كان جونيور أجاي قد سجل الهدف الأول فى الدقيقة 61 من زمن اللقاء ، بعد تمريرة بينية من ميدو جابر ، سددها اجايي من فوق إسلام طارق حارس مرمى طنطا معلنا عن الهدف الأول للمارد الأحمر.