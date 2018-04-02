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أخبار البلد

الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا يهنئ الرئيس السيسي بفترة الرئاسة الثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:33 م
الاتحاد العام للجالية
الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا
سعيد العربي
هنأ الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تمت أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ والتي أعلن عصر اليوم عن نتيجتها النهائية.

وقال الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا، إنما إذ نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية قانية، فإننا نعلن وقوفها التام خلف سيادته في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها، كما نؤكد على دعمنا المطلق له في حربه الضروس على آفة الإرهاب اللعينة.

وتمنى الاتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا كامل التوفيق للسيد الرئيس في ولايته الثانية.

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