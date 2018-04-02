«كلنا معاك» بقنا تنظم 3 كرنفالات احتفالية بمناسبة فوز «السيسي» بالانتخابات

نظمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي" كلنا معاك"بمحافظة قنا، مساء اليوم، احتفالية كبرى بميدان الساعة بوسط مدينة قنا بحضور محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ولفيف من القيادات الشعبية والدينية والتنفيذية وقرابة ٥ آلاف مواطن للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨.



بدأت الاحتفالية بإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة، وإطلاق نحو ٣٠٠٠ بالونة تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعار الحملة الرسمية بالمحافظة، كما تضمنت عرض فيلم تسجيلى لإنجازات الرئيس خلال الفترة الأولى على شاشات عرض عملاقة والعديد من الفقرات الفنية والاستعراضية من أبرزها فقرة " التنورة".



ومن جانبه بعث محافظ قنا، ببرقية تهنئة للرئيس السيسي لانتخابه رئيسًا لمصر لفترة ثانية ومجددًا العهد أن نكون شعبا وحكومة داعمين لخطواته وقراراته التي تصب في مصلحة الوطن لمزيد من الإنجازات والعطاء والتنمية المستدامة في كافة ربوع مصر.





كما نظمت الحملة احتفالية مماثلة بميدان العروسة بمدينة نجع حمادي شمال المحافظة بحضور هيئة مكتب الحملة ومنسق مراكز "أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي والوقف ودشنا" وتضمنت فقرات المزمار البلدي ورقص الخيول وإطلاق الألعاب النارية والعديد من الفقرات الاستعراضية والفنية.



وفى ميدان" النوبة "بمركز قوص، نظمت الحملة احتفالية ثالثة بمشاركة منسقي مراكز " قفط وقوص ونقادة " وعمت الفرحة جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وصورة مصر المشرفة التي أخرست جميع الألسنة المشككة ومراهنة على سقوط مصر.