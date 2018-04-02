ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

«كلنا معاك» بقنا تنظم 3 كرنفالات احتفالية بمناسبة فوز «السيسي» بالانتخابات

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يوسف رجب
نظمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي" كلنا معاك"بمحافظة قنا، مساء اليوم، احتفالية كبرى بميدان الساعة بوسط مدينة قنا بحضور محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ولفيف من القيادات الشعبية والدينية والتنفيذية وقرابة ٥ آلاف مواطن للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨.

بدأت الاحتفالية بإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة، وإطلاق نحو ٣٠٠٠ بالونة تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعار الحملة الرسمية بالمحافظة، كما تضمنت عرض فيلم تسجيلى لإنجازات الرئيس خلال الفترة الأولى على شاشات عرض عملاقة والعديد من الفقرات الفنية والاستعراضية من أبرزها فقرة " التنورة".

ومن جانبه بعث محافظ قنا، ببرقية تهنئة للرئيس السيسي لانتخابه رئيسًا لمصر لفترة ثانية ومجددًا العهد أن نكون شعبا وحكومة داعمين لخطواته وقراراته التي تصب في مصلحة الوطن لمزيد من الإنجازات والعطاء والتنمية المستدامة في كافة ربوع مصر.


كما نظمت الحملة احتفالية مماثلة بميدان العروسة بمدينة نجع حمادي شمال المحافظة بحضور هيئة مكتب الحملة ومنسق مراكز "أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي والوقف ودشنا" وتضمنت فقرات المزمار البلدي ورقص الخيول وإطلاق الألعاب النارية والعديد من الفقرات الاستعراضية والفنية.

وفى ميدان" النوبة "بمركز قوص، نظمت الحملة احتفالية ثالثة بمشاركة منسقي مراكز " قفط وقوص ونقادة " وعمت الفرحة جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وصورة مصر المشرفة التي أخرست جميع الألسنة المشككة ومراهنة على سقوط مصر.

ترشيحاتنا

خالد الغندور يطالب برحيل إيهاب جلال عن الزمالك بعد الهزيمة أمام الدراويش

حبس المدير المالي لنادى الزمالك وأمين الخزينة 4 أيام لمنع لجنة الرياضة من العمل

حسن شحاتة: الزمالك فقد القائد أمام الإسماعيلى.. فيديو

موسى مصطفى: نسبة التصويت للرئيس السيسي تدل على وعي الشعب المصري.. فيديو

الإسماعيلي والزمالك .. جماهير الدراويش تهاجم إبراهيم حسن

4 مكاسب للدراويش بعد الفوز على الزمالك

الأهلي يواصل التهديف للمباراة 45 على التوالي.. ويلاحق رقم الزمالك القياسي.. فيديو

شاهد.. أول تعليق من موسى مصطفى موسى بعد إعلان نتيجة الانتخابات

الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا: كل طفل في نجريج حلمه أن يكون محمد صلاح.. صورة

أردوغان يتحدى العالم: تركيا ستضرب أهدافا خارج الحدود

مروان محسن يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك طنطا.. فيديو

ننشر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018.. مستندات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستشفى كفر الشيخ الجامعي شاهد على إنجازات الرئيس السيسي.. بدء إجراء عمليات «القلب المفتوح».. و16 عيادة تستقبل المرضى.. صور

تزايد أعداد المواطنين في ميدان مصطفى محمود للاحتفال بفوز الرئيس.. صور

الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا: كل طفل في نجريج حلمه أن يكون محمد صلاح.. صورة

طارق الشيخ يحيي ثاني فقرات الاحتفال بفوز السيسى فى عابدين.. فيديو وصور

شاهد .. تعليق عمرو أديب الناري على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

فيديو

"تيريزا وباريرا" شقيقتان بريطانيتان يهتفون "بحبك ياسيسي" فى الأقصر.. فيديو وصور
الليثي يشعل ميدان عابدين احتفالا بفوز «السيسي».. فيديو
كرم جبر: الشعب المصري عزف ملحمة في حب مصر..فيديو
سكينة فؤاد: الشعب جدد الثقة فى الزعيم.. والكلمات تتواضع أمام إرادة المصريين الصلبة «فيديو»
سامي رمضان: فوز الرئيس السيسي رسالة هامة من الشعب المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟