رئيس الحكومة اليمنية: تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي بصعدة ينهي مشروع إيران

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الاثنين، "تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة، بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي الخطير عبر أدواتها الحوثية".



وأضاف بن دغر - في اتصال هاتفي مع محافظ صعدة هادي طرشان وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن العملية العسكرية لقطع رأس الأفعى في معقلها تهدف إلى اجتثاث مشروع إيران ووأد حلمها في تكوين ميليشيات طائفية لها، مؤكدًا أن فتح جبهة خامسة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة والاقتراب من مسقط رأس زعيم المتمردين في مران، يؤكد اقتراب النصر الناجز.



وأثنى رئيس الحكومة اليمنية، على الانتصارات الكبيرة في جبهة صعدة، موضحًا أن جيش بلاده بإسناد لوجستي كامل من التحالف يرسمون بدمائهم وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن كبلد عروبي أصيل لن يقبل بطمس هويته أو خضوعه لأجندات دخيلة يراد منها ابتزاز دول الجوار والعالم.



وجدد بن دغر، مضي الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث أخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث.