ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الحكومة اليمنية: تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي بصعدة ينهي مشروع إيران

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:32 م
أحمد بن دغر
أحمد بن دغر
أ ش أ
قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الاثنين، "تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة، بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي الخطير عبر أدواتها الحوثية".

وأضاف بن دغر - في اتصال هاتفي مع محافظ صعدة هادي طرشان وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن العملية العسكرية لقطع رأس الأفعى في معقلها تهدف إلى اجتثاث مشروع إيران ووأد حلمها في تكوين ميليشيات طائفية لها، مؤكدًا أن فتح جبهة خامسة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة والاقتراب من مسقط رأس زعيم المتمردين في مران، يؤكد اقتراب النصر الناجز.

وأثنى رئيس الحكومة اليمنية، على الانتصارات الكبيرة في جبهة صعدة، موضحًا أن جيش بلاده بإسناد لوجستي كامل من التحالف يرسمون بدمائهم وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن كبلد عروبي أصيل لن يقبل بطمس هويته أو خضوعه لأجندات دخيلة يراد منها ابتزاز دول الجوار والعالم.

وجدد بن دغر، مضي الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث أخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث.

ترشيحاتنا

فضيحة كبرى لأشهر شركة مشروبات غازية.. فأر ميت داخل زجاجة ..فيديو

هاري كين: أعيش المنافسة مع محمد صلاح لآخر لحظة بسبب تألقه اللافت

شاهد.. ماذا قال الملك سلمان للرئيس السيسي بعد فوزه

مدرب الأهلى السابق: فرق كبير بين محمود طاهر والخطيب

حبس المدير المالي لنادى الزمالك وأمين الخزينة 4 أيام لمنع لجنة الرياضة من العمل

مروان محسن يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك طنطا.. فيديو

مدرب الأهلى السابق: صلاح محسن لا يستحق المبلغ المدفوع فيه

موسى مصطفى: نسبة التصويت للرئيس السيسي تدل على وعي الشعب المصري.. فيديو

شاهد.. قميص الأهلي الجديد يزين لاعبى الفريق فى مباراة طنطا بالدوري

قصة أغنية حبس عبدالحليم حافظ ملحنها شهرا للانتهاء منها

مرتضى منصور: حبس موظفي خزينة الزمالك سبب الهزيمة من الإسماعيلي

ترامب : "أمريكا اتسرقت"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

مستشفى كفر الشيخ الجامعي شاهد على إنجازات الرئيس السيسي.. بدء إجراء عمليات «القلب المفتوح».. و16 عيادة تستقبل المرضى.. صور

تزايد أعداد المواطنين في ميدان مصطفى محمود للاحتفال بفوز الرئيس.. صور

الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا: كل طفل في نجريج حلمه أن يكون محمد صلاح.. صورة

طارق الشيخ يحيي ثاني فقرات الاحتفال بفوز السيسى فى عابدين.. فيديو وصور

فيديو

"تيريزا وباريرا" شقيقتان بريطانيتان يهتفون "بحبك ياسيسي" فى الأقصر.. فيديو وصور
الليثي يشعل ميدان عابدين احتفالا بفوز «السيسي».. فيديو
كرم جبر: الشعب المصري عزف ملحمة في حب مصر..فيديو
سكينة فؤاد: الشعب جدد الثقة فى الزعيم.. والكلمات تتواضع أمام إرادة المصريين الصلبة «فيديو»
سامي رمضان: فوز الرئيس السيسي رسالة هامة من الشعب المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟