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برلمان

برلمانى يطالب بأن تصبح تنمية سيناء مشروعا قوميا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:49 م
تنمية سيناء - أرشيفية
تنمية سيناء - أرشيفية
أمينة الدسوقى
قال النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار إن الشعب المصري سطر ملحمة تاريخية وشارك فى الانتخابات الرئاسية وقال كلمته.

قال "وطنى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشعب المصري يشارك بقوة عندما يشعر بوجود خطر على مصر، لافتا إلى أن العالم كله كان ينتظر نتيجة القرارات الاقتصادية والخروج من العام الأسود الذي مرت به مصر فى فترة الإخوان الارهابية، مشيرا إلى أن الأعوام القادمة تكون الأصعب نظرا لاستكمال بنيان الدولة.

وأضاف النائب أن أهم منظومتين يجب العمل عليهما خلال الفترة المقبلة هما الصحة والتعليم مؤكدا أن الشعوب تبنى بالتعليم.

وأكد النائب أنه خلال الأربع أعوام القادمة يتم استكمال التنمية والبناء فضلا عن تنمية سيناء، لافتا إلى أن أبناء سيناء تحملوا محاربة الإرهاب، ويسجنون تضحياتهم من خلال الاستثمار فى سيناء بالمشروعات ، مطالبا بأن تصبح تنمية سيناء مشروع قومى.

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