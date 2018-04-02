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أخبار البلد

وزير الاتصالات: مصر تتميز بفرص استثمارية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات

الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:49 م
صدى البلد
أحمد عبد القوى
أكد مهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما دائما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف خلال مشاركته اليوم، فى فعاليات مؤتمر مستقبل الداتا: لقد كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار السنوات القليلة الماضية على قدر ثقة الرئيس ومازال لدى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكثير ليبذله تحت قيادة الرئيس ليكون على قدر توقعات وطموحات الشعب المصري العظيم.

وقال إن قطاع الاتصالات يسير بخطى ثابتة لافتا إلى أن مصر فى طور أن تصبح مركزا عالميا للداتا سنتر على مستوى العالم مستقبلا.

وأشار إلى أن مصر تتميز بكثير من الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهناك العديد من القوانين الجديدة والتى تسهل الاستثمار خاصة بالمناطق التكنولوجية بالإضافة إلى الإمكانات الجغرافية التى تنفرد بها مصر.

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