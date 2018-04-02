مستشار شيخ الأزهر: الانتخابات الرئاسية تؤكد استقرار مصر وأهميتها في الشرق الأوسط

هنأ الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى مطالبة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للشعب المصري، بالوقوف خلف قيادته.



وأكد «مهنا»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الرئيس 2018»، الذي يعرض على فضائية "العاصمة"، مساء الاثنين، أن مصر كانت المرشح الأول في هذه الانتخابات، وما تحقق من نجاح هو للمصريين، مشددًا على ضرورة أخذ التحديات المحلية والإقليمية والدولية في عين الاعتبار.



وأشار إلى أن الشعب المصري خرج في هذه الانتخابات ليؤكد على استقرار مصر، وأهميتها في منطقة الشرق الأوسط.