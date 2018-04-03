باحث بالرئاسة الإيرانية : الاتفاق النووي سينهار .. وبوش منحنا النفوذ في سوريا والعراق

صرح دياكو حسيني الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالرئاسة الإيرانية، الإثنين، بأنه يتوقع انهيار الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في ظل الضغوط التي من المنتظر أن يمارسها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي المعين حديثا.



وبحسب ما ذكره موقع "خبر أونلاين" الإيراني، قال حسيني إن حالة من التشاؤم تسود الأوساط الإيرانية بشأن مستقبل الاتفاق، وذلك بعد التغييرات الأخيرة التي أحدثها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في دائرة صنع القرار المقربة منه، حيث يتوافق بومبيو مع رأي ترامب الذي يرى أن الاتفاق النووي "كارثي".



ومن ناحية أخرى قال إن إيران استفادت من أخطاء جورج بوش الابن الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، الذي ترك المجال لإيران لتتمكن من توسيع نفوذها في سوريا والعراق، بإسقاطه صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، قبل الانسحاب التدريجي منها، مما ترك أحدث فراغا ملأته إيران في العراق.



ويذكر أن إيران أبرمت الاتفاق النووي في عام 2015 مع دول (5+1)،برعاية أمريكية في عهد باراك أوباما، الاتفاق الذي قضى بتقييد البرنامج النووي الإيراني، في مقابل تخفيف العقوبات الدولية الموقعة عليها.

