ريال مدريد يسجل في 10 مباريات متتالية خارج ملعبه

سجل فريق كرة القدم بنادي ريال مدريد 25 هدفًا في آخر 10 مباريات خاضها خارج دياره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمعدل (2,5 في المباراة الواحدة) وهذا يعزز من فرص التسجيل اليوم أمام اليوفنتوس على ملعبها.



بدأت تلك السلسلة في المباراة الأولى خارج قواعد البرنابيو في المسابقة الأوروبية بموسمها الماضي، في الزيارة إلى دورتموند (2-2) ثم استمرت في الزيارة إلى ليجيا وارسو (3-3) وسبورتينغ لشبونة (1-2) في دور المجموعات.



كذلك شهدت المواجهات قبل النهائي في كارديف أهدافًا مدريديستا خارج الديار: 1-3 في نابولي، 1-2 في ميونخ و2-1 ضد أتلتيكو مدريد.



في الموسم الجاري، سجل رجال زيدان 12 هدفًا في المباريات الأربع التي خاضها الفريق خارج الديار واجه البلانكوس كلًا من بوروسيا دورتموند (1-3)، توتنهام (3-1) وأبويل (0-6) في دور المجموعات قبل الفوز (1-2) في حديقة الأمراء.



ويبحث الفريق المدريديستا، الذي سجل الأهداف في 23 مباراة متتالية في دوري الأبطال بشكل إجمالي، مواصلة تلك السلسلة في المباراة ضد يوفنتوس.