فرقة "قصر التذوق" تقدم أوبريت الشمعدان إسكندرانى بمسرح أوبرا دمنهور .. صور

اختتمت فرقة قصر التذوق للفنون الشعبية عرض الليلة بمهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور على مسرح أوبرا دمنهور، وقد قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات المتنوعة منها: الشمعدان - اسكندرانى - أوبريت الصيادين - السوق - قدورة وغندورة - فرح - البحر عالى - تنورة.



يذكر أن فرقة قصر التذوق للفنون الشعبية تكونت عام 2008 من شباب جامعات الإسكندرية، وشاركت في مهرجانات دولية متعددة فى إنجلترا والصين وكوريا وشيلى وأندونيسيا، وتتكون من 50 راقصا وراقصة و20 موسيقيا.