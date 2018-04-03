نقيب الصحفيين يتقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه رئيسا لفترة رئاسية جديدة

قدم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



وأشاد نقيب الصحفيين في تهنئته للرئيس بالمظهر الحضاري الذي شهدته مصر خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة، وصولا إلى إعلان النتيجة الرسمية لها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يؤكد وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة الفعالة في تحديد مصيره واستمرار مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.



وأكد سلامة أن المشاركة القوية للمصريين في الانتخابات الرئاسية جاءت بمثابة رسالة قوية إلى الخارج والداخل في آن واحد تثبت التفاف الشعب حول قيادته السياسية لمواجهة خفافيش الظلام وقوى الشر التي تسعى لعرقلة مسيرة التنمية في ربوع مصر كافة.



وأشار نقيب الصحفيين -في تهنئته للرئيس- إلى الدور الهام الذي قامت به الصحف المختلفة في متابعة العملية الانتخابية، وما قامت به من جهود لتوعية المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الانتخابي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات.