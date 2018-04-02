محمد يوسف: البدري "متميز" مع الأهلي ومجموعة دورى الأبطال "جيدة"

أكد محمد يوسف المدير الفني الأسبق لناديي الأهلي وبتروجت، أن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي يسير بشكل متميز مع الأحمر خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف محمد يوسف في تصريحات لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه كريم خطاب علي إذاعة نجوم إف أم: الجميع يرى ما يقدمه البدري مع الأهلي، الفريق مستواه جيد جدا.



وقال: مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا مناسبة، أري أن المنافس الوحيد للأهلي هو فريق الترجي، لست مع "إراحة" الأساسيين، وأري أن الأهلي يحتاج لتدعيم الموسم المقبل فى خط الدفاع.

