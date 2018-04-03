مرتضى منصور : بطبل لبلدي وجيش بلدي .. وهذه رسالتى لمذيعي الإخوان ..فيديو

قال المستشار مرتضى منصور النائب البرلماني، أن الشعب المصري سطر ملحمة محترمة، أحبطت وصفعت جماعة الإخوان الإرهابية ودعواتهم للمقاطعة .



وأضاف منصور، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،أن القضاء المصري أدار العملية الإنتخابية بكل نزاهة وشفافية شهد لها العالم ، موضحًا ان الهيئة الوطنية للإنتخابات بذلت جهد كبير للغاية وقضاة مصر تحدوا الصعاب في كافة اللجان الإنتخابية .



وأكد أن الفارق بين الأصوات التي حصل عليه موسي مصطفي موسي، وحمدين صباحي ليست كبيرة مع فارق الحشد الكبير لحمدين .



وتابع قائلًا:« يازوبع يانصر.. انا بطبل لبلدي وجيش بلدي.. انت مين بيمولك يابني انت وهو»