«حب الوطن» مهنئا السيسي : انتخاب الشعب للرئيس رصاصة في قلوب الأعداء

تقدم ائتلاف حب الوطن بالتهاني والتبريكات، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية ثانية، باكتساح، وبنسبة تخطت الـ97% من الأصوات الصحيحة.



من جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، أن الشعب المصري اختار تكملة طريق البناء والتنمية، بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا لمصر لولاية ثانية، في ظل انتخابات ديمقراطية نزيهة، شهد بنزاهتها الجميع في الداخل والخارج.



أضاف عقبي، أن المصريين بانتخاب الرئيس السيسي، يؤكدون اختيارهم لخطة "البقاء والبناء" التي بدأ فيها الرئيس السيسي، خلال الفترة الرئاسية الأولى، والتي نجحت بشكل كبير في الحفاظ على مصر ومؤسساتها من محاولات التخريب والهدم، والسير قدما نحو البناء والتعمير في كل مكان على أرض مصر.



وتابع أن المصريين يوجهون بذلك الانتخاب رسالة شديدة اللهجة، للمتربصين بمصر في الداخل والخارج، أننا على قلب رجل واحد في مواجهتكم، وأن انتخابنا الرئيس السيسي بمثابة الرصاصة في قلوب أعداء مصر، وتفويض نحو السير قدما في البناء والتنمية المستدامة، وتحقيق حلم المصريين في دولة عصرية عقبة تأخذ مكانتها التي تستحقها بين الأمم.