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اقتصاد

الدولار ينخفض مع تفاقم نزاع تجاري بين بكين وواشنطن

الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:40 م
الدولار
الدولار
رويترز
انخفض الدولار الأمريكي اليوم، مواصلا الهبوط أمام الين الياباني لثالث جلسة على التوالي، مع قيام الصين بفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات أمريكية في تصعيد لنزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع إغلاق الأسواق الأوروبية اليوم في عطلة عيد القيامة.

وقالت وزارة المالية الصينية إن بكين فرضت رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 بالمئة على 128 من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال باريش أبديايا مدير استراتيجية العملات في أموندي بايونير أسيت مانجمنت في بوسطن "الين والفرنك السويسري هما الفائزان الحقيقان".

وبشكل عام، ينظر إلى العملتين اليابانية والسويسرية على أنهما من الأدوات الاستثمارية الآمنة، وكثيرا ما تصعدان على حساب الدولار في أوقات التوترات الجيوسياسية والمالية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 90.034 في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي متراجعا عن أعلى مستوى في أسبوع البالغ 90.178 الذي سجله يوم الخميس الماضي.

وتراجعت العملة الخضراء 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 105.90 ين بعد أن صعدت أكثر من 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر أيلول 2017 .

وتراجع اليورو 0.16 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2301 دولار متضرررا من حذر عام في السوق وسط موجة مبيعات في الأسهم الأمريكية.

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