المطرب أحمد سعد يشعل حماس شعب الفيوم أثناء احتفالهم بفوز السيسي .. فيديو



كانت حملة كلنا معاك من أجل مصر بالفيوم، قد نظمت احتفالية كبرى، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية بفترة ثانية، مساء اليوم، فى ميدان السواقى بمدينة الفيوم شارك فيها الفنان أحمد سعد ، وعدة احتفالات أخرى بالمراكز.



احتشد الآلاف من المواطنين بميدان السواقى وسط تشديدات أمنية مشددة.



كانت الهيئة العامة للانتخابات الرئاسية قد أعلنت عصر اليوم النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن فوز الرئيس السيسى وحصوله على 21.835387 صوتا ، من اجمالى 24 .254152 صوتا بنسبة 97 .8 % من إجمالى اصوات الناخبين.



أشعل المطرب أحمد سعد حماس أهالى محافظة الفيوم أثناء احتفالهم بميدان السواقى بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر لفترة رئاسة ثانية.