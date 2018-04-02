شاركت محافظة الأقصر، مساء اليوم، في فعاليات اليوم العالمي للتوحد الذي يقام هذا العام تحت شعار "تمكين النساء والفتيات المصابات بطيف التوحد"، حيث تم إضاءة معبد الأقصر وطريق الكباش باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوحد.



وأكد محافظ الأقصر محمد بدر، على أهمية المشاركة في اليوم العالمي للتوعية بمرض طيف التوحد، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الفعاليات تساهم في دعم المصابين بالتوحد، وتمكينهم من المشاركة الفعالة ودمجهم في المجتمع بما يحقق لهم فرصة لتحقيق الذات ودعم قضيتهم وحقهم في الحياة، مؤكدا على أنه من الواجب التوعية بماهية هذا المرض وسبل تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون منه وسبل التعامل الصحيحة معهم.



يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت في ديسمبر2007 بموجب قرارها رقم 139/62، يوم 2 أبريل من كل عام بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة إلى تحسين حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من هذا المرض، بما يكفل لهم التنعم بحياة كريمة على أكمل وجه، وبدأ الاحتفال به عالميًا لأول مرة في عام 2008.