نفوق فيل في حادث انقلاب شاحنة سيرك في إسبانيا

قالت السلطات الإسبانية إن شاحنة سيرك تقل خمسة أفيال تعرضت لحادث في جنوب شرق إسبانيا يوم الاثنين مما أدى إلى نفوق أحدها وإصابة اثنين آخرين.



وأظهرت لقطات مصورة بالفيديو قيام أجهزة الطوارئ باستخدام رافعة لنقل أحد الفيلة من الطريق في بوزو كندا في إقليم البسيط.



ونشرت شرطة الحرس المدني صورة على تويتر لمسؤول بالزي الرسمي وهو واقف أمام الحيوانات وكتبت تقول "زملاؤنا في شرطة المرور في البسيط يتولون رعاية بعض الفيلة التي كانت ضحية لحادث في بوزو كندا (وللأسف نفق أحدها)".



وقال مدير إدارة المرور التابعة للحكومة جريجوريو سيرانو على تويتر إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الشاحنة انقلبت أثناء محاولتها تخطي عربة أخرى.