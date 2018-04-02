أبو العينين مهنئا الرئيس: عشنا 4 سنوات من الشفافية والنزاهة.. سنكمل معك بناء المستقبل.. فخور بالإعلام المصري الوطني لأنه أحبط مخططات أهل الشر.. وموسى مصطفى قدم صورة محترمة للمرشح الرئاسي

أعضاء بالكونجرس طالبوا أن يكون رئيس أمريكا له نفس سمات السيسي

فخور بالإعلام المصري الوطني لأنه أحبط مخططات أهل الشر

راهنت على رسالة الشعب المصري القاسية للجماعات الإرهابية

مؤتمر «مدريد» فضح الدولتين الراعيتين للإرهاب

أشكر أحمد موسى وفريق عمل البرنامج على التغطية المتميزة للانتخابات

مصر ستشهد حضارة وإنتاجا بفضل وإخلاص الرئيس السيسى

موسى مصطفى قدم صورة محترمة للمرشح الرئاسي

خروج المصريين للاحتفال بفوز الرئيس تفويض «على بياض»

مهنئًا الرئيس: عشنا 4 سنوات من الشفافية والنزاهة.. وسنكمل معك بناء المستقبل

الشعب المصري انتصر على جماعات الشر والإرهاب

المصريون أبهروا العالم وأكدوا ثقتهم في الرئيس السيسي

قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التحية والتهنئة للشعب المصري ورجاله من القوات المسلحة البواسل وشرطته وقضاء مصر الشامخ، علي خروج العملية الإنتخابية بتلك الطريقة المشرفة التي أبهرت العالم، موضحًا أنها "ملحمة حب للوطن والرئيس".وأضاف " أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أنه "تلقي العديد من الإتصالات من أصدقائه بالخارج من كافة بلاد العالم يشيدون بالعملية الإنتخابية والملحمة التي خرج فيها الشعب المصري تأييدًا لرئيسهم"، موضحًا أن "الجميع أثني علي وعي الشعب المصري وأيقن الحقائق التي حاول البعض تزييفها".وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي قائلًا: خروج المصريين إلي صناديق الإنتخابات حصاد للحب والوفاء والوطنية من الشعب إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الرجل الوطني الذي قدم حياته من أجل مصر وتاريخها، موضحًا أن تلك الملحمة خذلت أهل الشر والخونة ممن خططو لإسقاط الدولة المصرية.قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه "استمع إلى كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة فوزه بولاية ثانية، ووجده يتحدث بكل ثقة وإعزاز بعد فوز مصر في تلك المعركة على جماعات الإرهاب وجماعات الشر التي تريد النيل من الدولة ولكن الشعب الواعي أحبط تلك المخططات الخبيثة".وأضاف "أبو العينين"، أن "الرسالة القوية التي تم توجيهها إلي الخارج هي خروج جموع المصريين في تلك المشاهد الكبيرة إلى صناديق الإنتخابات علي الرغم أن هناك معاناة لبعض المواطنين ولكن الوطنية وحب الوطن والثقة في الرئيس السيسي لمواصلة البناء والتنمية خلقت هذا المشهد العظيم".وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي: "سنقول للخونة ممن يجلسون في قنوات أجنبية لتضليل العالم عن الحقائق في مصر «لن تخدعونا مرة اخري» وميادين مصر أبلغ رد علي كذبكم وتضليلكم".وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن الشعب المصري أعطي صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يعرف جيدًا إمكانيته الوطنية .وتابع : أتحدي أي رئيس في العالم حقق إنجازات مثل الرئيس السيسي في خلال 4 سنوات ونتج عنها هذا تغيير كبير في شكل الدولة المصريةوأضاف " أبو العينين" أن خروج جموع المصريين في مشهد مهيب وهو يحتفلون في الشوارع بالأغاني الوطنية التي كانت بمثابة فضح الخونة في الخارج الذين تحولوا إلى لاجئين يتحدثون كذبًا عن بلادهم ولكن المعلومات الصحيحة وصلت إلى العالم من خلال هذا الشعب العظيم.ووجه رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التهنئة للرئيس السيسي قائلًا: عشنا معكم 4 سنوات ماضية من الشفافية والنزاهة، وسنكمل معك 4 سنوات أخرى وسنبني معك المستقبل وسنقول للعالم إننا نصنع حضارة جديدة إستكمالًا لحضارة أجدادنا.وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن خروج المصريين في الشوارع للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية بمثابة ثورة تأييد وتفويض وحب للرئيس ومبايعة علي بياض من الشعب للرئيس علي الثقة ومبادلة الحب والتقدير وأكثر من ذلك.وأضاف " أبو العينين" أن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي طالبوا أن يكون رئيس الولايات المتحدة له نفس سمات الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشفافية والمصداقية، وهذا ما يعكس صدق ووفاء هذا الرجل مع وطنه.وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن هناك محاولات من أهل الشر للنيل من الدولة المصرية والتشكيك في علاقة الشعب بالرئيس ولكنها بأت بالفشل وكل هذا الخداع لم يعد يصلح مع الشعب المصري الوعي الذي أخذ قرار التنمية وخلال 4 سنوات سيجني ثمار التنمية التي تمت خلال السنوات الماضية.وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن السنوات القادمة في ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشهد جني ثمار تضحيات أبناء مصر الشرفاء.وتابع أن الرئيس أكد في خطابه ضرورة تحسين حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الحصاد نتاج عمل وإخلاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف " أبو العينين" أنه علي يقين بنجاح الرئيس السيسي، بفضل إخلاصه وحبه لوطنه، والعقول النيرة التي صنعت تنمية حقيقية خلال الفترة الماضية موضحًا أن الأعوام القادمة سنري فيها مصر الحضارة والإنتاج سنتغني بها دولة متقدمة بعدما أصبحنا علي الطريق الصحيح ..طريق البناء .. نبني دعائم دولة تبني خطة طموحة.ووجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الشكر إلي المرشح الرئاسي السابق المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، قائلًا: "هذا الرجل أكن له كل الإحترام والتقدير لتحضره في العملية الانتخابية وتقديم صورة محترمة للمرشح الرئاسي في التعامل مع الناس علي الرغم من ثقتنا في فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي".وأضاف " أبو العينين" أن "حصاد ودعائم الديمقراطية سيزداد خلال الفترات القادمة وسنري مع النهضة الإقتصادية نهضة سياسية وسنري الشباب في المشهد المصري".وأشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بالتغطية الجيدة للإعلامي أحمد موسي خلال الإنتخابات الرئاسية قائلًا: أنت رجل وطني من الطراز الأول، ولك جمهور في الداخل والخارج بما في ذلك الولايات المتحدة والجميع يعلم أنك تعمل في قناة وطنية محترمة.وأضاف "أبو العينين" أعلم جيدًا كم العمل الهائل لفريق البرنامج الذي نجح في تغطية متميزة للغاية الذي قدم للعالم صورة مصر الحقيقية وكشف كل الخداع.وتابع قائلًا: قدمتم ملحمة جيدة للغاية أفشلت الخداع الذي تمارسه الجماعات المغرضة.قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن الحقيقة خرجت للعالم من خلال شعب نزل إلى صناديق الانتخابات ..شعب خرج للاحتفال برئيسه، والجميع أيقن أن الخونة المأجورين يسبون جيشهم وشعبهم ورئيسهم.وأضاف " أبو العينين" أن الحقيقة خرجت من خلال الإعلام المصري الوطني المحترم وهناك إعلام عربي محترم خرج بالحقيقة الكاملة وهؤلاء جنميعًا لهم كل الإحترام والتقدير وانا فخور جدًا بهذا الإعلام الوطني.أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مؤتمر "مدريد" الأخير لمكافحة الإرهاب، فضح الدولتين الداعمتين للإرهاب.وأضاف "أبو العينين"، أن المؤتمر تحدث صراحة عن تلك الدولتين الراعيتين للإرهاب، وتم فضحهم بالمستندات والحقائق، والجميع أيقن أن لهما مصالح من خلال أدوات إعلامية مأجورة للنيل من الدول العربية.كما قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التحية للشعب المصري علي مشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والوقوف بجوار بلدهم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، كنت أراهن علي الشعب المصري وكنت علي يقين أن الشعب سيعطي تلك الرسالة القاسية للخونة، موضحًا أن شوارع مصر امتلئت بالفرحة وعلي يقين أننا سنبني أكثر خلال الفترة المقبلة.