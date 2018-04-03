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طريقة عمل "مكرونة بيتزا" بأقل تكاليف

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
المكرونة من الأكلات السريعة ولكن نحتاج للتنويع فيها لذلك يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل "مكرونة بيتزا"

المقادير
500 غرام مكرونة، 2 كيس وسط
5 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
1 فليفلة حلوة، ملونة
1/2 كوب زيتون، اسود او اخضر
5/16 كوب زيت
1 ملعقة صغيره ملح وفلفل أسود
1 بصلة وسط
1 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

طريقة التحضير
تسلق المكرونة نص سلقه، نضع الزيت في مقلاة كبيرة، نضيف البصل والفلفل ويشوح لمدة دقيقتين ثم نضع الزيتون والصلصة ثم البهارات والملح مع القليل من الماء.
بعد أن تتسبك الصلصة لكن يجب أن تبقى خفيفة نوعًا، نضع المكرونة ونقلبها على بعض.
في صينية فرن، نضع المكرونة فيها وندخلها في الفرن.
قبل الإستواء بدقيقتين، تضاف الجبنة وتترك مكرونة البيتزا لدقيقتين في الفرن حتى تذوب.

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