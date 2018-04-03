"أرنولد شوارزينجر" يطمئن جمهوره بعد عملية "قلب مفتوح".. فيديو وصور

لطالما عشقه الملايين حول العالم بجملته الشهيرة "i'm back" فى شخصية الرجل الآلي بسلسلة افلام "terminator" الشهيرة، أصاب جمهوره ومتابعيه بالرعب بعدما ظهرت أنباء تصير لأزمة قلبية كبيرة تعرض لها، ويتوجب خضوعه لجراحة قلب مفتوح سريعًا.







تصدر نجم "هوليوود" بطل سلسلة أفلام المدمر وسائل الإعلام، العملاق "أرنولد شوارزينجر" بطل كمال الأجسام الأسطورى البالغ من العمر 70 عامًا، بعدما أجرى عملية قلب مفتوح إثر وعكة صحية شديدة.







غرد "شوارزينجر" حاكم كاليفورنيا السابق على "تويتر" قائلًا: "عدت من جديد بعد عملية قلب مفتوح بسبب تضخم فى القلب، استيقظت فى الصباح وجدته أكبر بكثير، أشكر كل الأطباء والممرضات على رعايتهم ليه، وممتن جدا لكل رسائل الاطمئنان على، أنا بخير".



