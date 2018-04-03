صحف اليوم..عدم تفعيل لجنة التأشيرة الإلكترونية يمنع إطلاقها في 46 دولة.. البرلمان يطالب بإقالة وزير التنمية المحلية بسبب «تصريحات الزبالة»..إقبال كبير على السفر لتشجيع الفراعنة والأسعار من 38 ألف جنيه



وأشار لاشين في كلمته إلي أن الوطن يمر بلحظات فارقة يسجلها التاريخ بأحرف من نور وأن الشعب المصري سطر ملحمة في حب مصر ملحمة جسدت نضال هذا الشعب من اجل العدالة والديمقراطية والكرامة وسعي لتحقيق هذا الحلم من خلال ثورتين شهدهما العالم باسره حتي اصبح الحلم حقيقة ومارس الشعب الديمقراطية في انتخابات داخل البلاد وخارجها وأكد لاشين أن العالم بأسره تابع اصطفاف المصريين خارج وداخل البلاد حاملين رايات وطنهم معلنين الولاء له واستمر توافدهم بالملايين حتي الساعات الاخيرة من الاقتراع بل وبعد انتهاء مدة الاقتراع في ظل ظروف مناخية صعبة معلنين انهم هم مصدر السلطات واتخذوا من الديمقراطية منهاجا للحياة واسلوبا للتداول السلمي للسلطة, واشار لاشين إلي أن الانتخابات جرت تحت اشراف قضائي كامل وبلغ عدد القضاة المشرفين18 الفا و808 قضاة و124 ألف أمين لجنة عامة.



الشروق:

عدم تفعيل لجنة «التأشيرة الإلكترونية» يمنع إطلاقها فى 46 دولة



• التأشيرة الإلكترونية أداة ترويجية لجذب السياحة إلى مصر

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة إن عدم تفعيل لجنة العمل بالتأشيرة الالكترونية، والتى كان من المفترض تطبيقها فى 46 دولة، يعد سببا رئيسيا لعدم إطلاقها حتى الآن، رغم مرور 4 أشهر على تشكيلها.



وكانت وزارة السياحة قد أعلنت فى شهر ديسمبر الماضى عن تشكيل لجنة ترأسها وزارة الاتصالات، وتضم فى عضويتها ممثلين من وزارات، بالإضافة للسياحة، الخارجية، والداخلية، وأيضا جهات سيادية، للعمل على تفعيل التأشيرة الالكترونية فى نحو 46 دولة منها دول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وروسيا، وذلك كمرحلة أولى تجريبية وانتقالية.



ومن المفترض أن يتم منح التأشيرات الإلكترونية للراغبين فى زيارة مصر عن طريق ملء استمارة الطلب الالكترونية الموجودة على الموقع التالى www.visa2Egypt.gov.eg، ومن ثم يتم القيام بتسديد الرسوم المحددة للحصول عليها إلكترونيا بعد الموافقة على استمارة الطلب.



وحتى الآن تعمل مصر بنظام تأشيرات الدخول الموجودة حاليا سواء التى تُمنح عند المنافذ لدى الوصول لبعض الجنسيات أو التى يتم الحصول عليها عن طريق السفارات والقنصليات المصرية فى دول أخرى.



«تفعيل ملف التأشيرة الإلكترونية على مختلف الدول يحتاج لتفعيل لدور اللجنة»، أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى أن التأشيرة تعد إحدى الأدوات الترويجية التى تستخدمها الدول لجذب مزيد من السياحة.



واستشهد بتجربة تونس، التى ألغت التأشيرة مع الصين بهدف جذب أعداد أكبر من هذه السوق، وبالمثل فعلت تركيا مع بعض الأسواق الكبيرة المصدرة للسياحة لها.



وتفرض مصر رسوم فيزا تقدر بـ25 دولارا، وتستثنى منها دول التعاون الخليجى، وألمانيا، والدول الأوروبية التى تعامل السائحين المصريين بالمثل، ولا تفرض عليهم رسوم فيزا.



وكان يحيى راشد وزير السياحة السابق، قد أشار إلى أن إطلاق بوابة التأشيرة الالكترونية السياحية المصرية، يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث أنها ستؤدى إلى تيسير إجراءات تأشيرات الدخول، مؤكدا أن تأشيرات الدخول تعتبر أحد العناصر الهامة لاتخاذ قرار السفر لأية دولة.



وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا يوم الاثنين الماضى لمتابعة مشروع تطوير منظومة المعلومات داخل مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الالكترونية، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدنى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل على التوسع فى استخدام التأشيرة الإلكترونية لتشمل جميع المنافذ والسفارات على عدة مراحل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية.



ويرى مودى الشاعر، عضو غرفة شركات السياحة أن قرار تطبيق الفيزا الالكترونية سيساعد فى تدفق السياحة الوافدة من الأسواق التى لا تحصل على فيزا بمجرد الوصول، منها الأسواق الآسيوية، والمقيمون فى دول الخليج من جنسيات أخرى.



وطالب عضو غرفة شركات السياحة أن يتم إشراك شركات السياحة التى كانت تقوم بمهمة اجراءات الحصول على فيزا للسائحين الوافدين حتى لا تتضرر من تطبيق هذا القرار.



الوطن

البرلمان يطالب بإقالة وزير التنمية المحلية بسبب «تصريحات الزبالة»

شن أعضاء مجلس النواب، هجومًا حادًا على اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، وطالبوا بإقالته وسحب الثقة منه فورًا على خلفية تصريحاته التى قال فيها إنه يلقى طلباتهم فى «الزبالة».



وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس: «نصوص الدستور واللائحة واضحة، وكرامة المجلس أمانة فى عنقى، وسأسترد للمجلس كرامته بالطريقة التى أراها متوافقة مع الدستور والقانون، نحن أصحاب الحق، نحن من يمنح الثقة ونحن من يسحبها»، وأضاف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة تقدر وتحترم المجلس وجميع أعضائه، وتابع: «أنا آخذ الأمور بجدية كما عهدتمونى، وأرجو منحى فرصة ومهلة للعودة لرئيس مجلس الوزراء ولن تروا إلا ما يرضيكم».



من ناحية أخرى رفض المجلس 5 طلبات رفع حصانة عن نواب بالبرلمان، هم: مرتضى منصور، وسيد عبدالعال، وأحمد البعلى، وعلاء عبدالمنعم، وأحمد الشرقاوى، فى بلاغات مقدمه للنائب العام ضدهم.



وقال رئيس المجلس، مازحًا، إنه سيضطر إلى طلب شهادة حسن سير وسلوك من مرتضى منصور، فرد عدد من النواب: «هيجيبها منين يا ريس؟»، فعقب «عبدالعال» ضاحكًا: «صحيح هيجيبها منين، مفيش جهة هترضى تديله الشهادة».



ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتشكيل المجلس الأعلى للإرهاب، وأقر نص المادة الثالثة الخاصة بالتشكيل كما جاءت من الحكومة، بعد رفض إضافة لجنة الشئون التشريعية لنص يقر أسبقية رئيس مجلس النواب، على رئيس الوزراء فى أن يحل محل رئيس الجمهورية فى حال غيابه، إضافة إلى رفض إضافة 3 شخصيات عامة للتشكيل، فيما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.



غدًا.. انطلاق الاجتماع الثلاثى لاستئناف مفاوضات سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أمام البرلمان: المشروع وحّد الشعوب الإثيوبية

تنطلق غدًا فعاليات الاجتماع الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم لاستئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب الإثيوبى، خلال جلسة استثنائية أمس، على تعيين «أبى أحمد على» رئيسًا للوزراء.



وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن مصر تهدف إلى التنسيق بين كافة الأطراف فى ملف المياه. وأكد، خلال اجتماعه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، أن جزءًا كبيرًا من الأزمات فى أفريقيا سببه ملف المياه والفقر المائى.



وأضاف أن كل مليار متر مكعب تراجُعًا فى المياه يؤدى إلى فقدان نحو 200 ألف وظيفة فى مصر، ما يعنى بالتبعية تشريد نحو مليون أسرة مصرية، مؤكدًا أن مصر تساند كافة مشروعات التنمية فى دول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المائية للجميع.



وقال مصدر مسئول بوزارة الرى لـ«الوطن» إن الوزارة تبحث إيجاد آليات تمويل مع البنك المركزى لمنظومة الرى الحديث التى تعتزم الوزارة تطبيقها وتعميمها فى الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن وزير الرى ناقش، خلال اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى أمس الأول، آليات تمويل البنك لهذه المنظومة وإيجاد آلية تحفيزية لتجميع المساحات الصغيرة من الأراضى للفلاحين للتمكن من تطبيقها.



وفى أديس أبابا، أدى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد «أبى أحمد» اليمين أمام البرلمان، ووصف مشروع «سد النهضة»، خلال كلمته أمام البرلمان، بأنه «الموحد للشعوب الإثيوبية»، داعيًا الجميع للاستفادة من «الروح الوحدوية» التى شكّلها هذا المشروع فى بناء النمو الاقتصادى فى البلاد، مشيرًا إلى أن تعيينه يمثل خطوة مهمة نحو حلّ الاضطرابات والعنف الذى أفضى إلى مرسوم حالة الطوارئ منذ 16 فبراير 2018، متعهدًا بإكمال بناء سد النهضة



إقبال كبير على السفر لتشجيع الفراعنة والأسعار من 38 إلى 70 ألف جنيه

كشفت مصادر لـ«الوطن» أن شبكة قنوات «ON»، تستعد لتقديم عرض إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للقيام بالبث المشترك مع ماسبيرو لكواليس مباريات المنتخب فى كأس العالم روسيا 2018، حال نجاح الهيئة فى الحصول على حقوق بث هذه المباريات.



وقالت المصادر إن العرض يتضمّن بث «ماسبيرو» جميع فعاليات وكواليس المنتخب فى روسيا، التى حصلت عليها قناة «on sport» على شاشات الهيئة الوطنية للإعلام، والأمر نفسه ينطبق على فقرات «الاستوديو التحليلى» المقرر أن تبث من داخل روسيا، لمدة أربع ساعات قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى التسويق الإعلانى المشترك عن طريق وكالة «بروموميديا» التابعة لشبكة «ON»، ووكالة «صوت القاهرة» المملوكة للهيئة، وتتحمّل القناة صرف أجور مقدّمى «الاستوديو التحليلى» والضيوف من نجوم الكرة، كما ستتم إذاعة برنامج «العالمى» الذى سيُقدّمه أحمد حسام ميدو مع نجوم العالم من روسيا، وهو العرض الذى حصلت عليه قناة «on sport» حصريًا.



من جانبه، قال الدكتور مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصرى - الروسى: إن هناك إقبالًا جيدًا من المواطنين على السفر لتشجيع المنتخب بكأس العالم، مشيرًا إلى أن نحو 30 شركة سياحة مصرية تنظم برامج للمشجعين، مقسّمة لشرائح سعرية تناسب جميع الأطياف.



وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار البرامج تتراوح من 38 إلى 70 ألف جنيه، وتتضمن البرامج تأشيرة السفر وتذكرة الطيران والإقامة وتذاكر دخول المباريات والتنقلات الداخلية بين المدن الروسية التى سيلعب بها المنتخب، موضحًا أن هناك برامج مطروحة تشمل حضور مباراة واحدة فقط، وسيكون السفر من خلال الرحلات المنتظمة لشركتى «مصر للطيران» و«آير فلوت» الروسية.



وأوضح أشرف شيحة، مالك إحدى شركات السياحة، أن شركته تنظم برامج 5 نجوم تشمل السفر بطائرات خاصة وإقامة بفنادق 5 نجوم وحضور المباريات، وأكد أن السعة المقعدية التى طرحتها شركته تم حجزها بالكامل.









الأخبار

بأمر الشعب .. السيسي رئيسًا لفترة ثانية

حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ٢١ مليونًا و٨٣٥ ألفًا و٣٨٧ صوتًا في الانتخابات الرئاسية بنسبة ٩٧٫٠٨٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت ٢٢ مليونًا و٤٩١ ألفًا و٩٢١ ناخبًا بنسبة ٩٢٫٧٣٪ من اجمالي عدد المشاركين الذين بلغوا ٢٤ مليونا و٢٥٤ ألفًا و١٥٢ ناخبًا بنسبة ٤١٫٠٥٪ ممن لهم حق التصويت.



وحصل المرشح الرئاسي المهندس موسي مصطفي موسي علي ٦٥٦ ألفا و٥٣٤ صوتا بنسبة ٢٫٩٢٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة.



صرح بذلك المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي أمس لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.



وقال ان أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم مليون و٧٦٢ الفًا و٢٣١ ناخبًا بنسبه ٧.٢٧%.



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من أدلوا بأصواتهم خارج مصر بلغ ١٥٧ الفًا و٦٠ ناخب، وفي الداخل ٢٤ مليونًا و٩٧ الفًا و٩٢ مواطنًا، ليبلغ إجمالي الحضور، ٢٤ مليونًا ٢٥٤ ألفًا و١٥٢ ناخبا.



وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية.



وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، "نتحدث اليكم اليوم في لحظات فارقة من عمر هذا الوطن، لحظات سيسجل التاريخ مجرياتها بحروف من نور تحت عنوان ملحمة في حب مصر".



وأضاف إن هذه الملحمة جسدت نضال هذا الشعب من أجل العدالة والديمقراطية، وكانت بمثابة ملحمة في حب مصر، وكانت ملحمة من أجل تحقيق حلم ما قام به المصريون من ثورتين، حتي تحول الحلم لحقيقة بوجود ديمقراطية حقيقية.



وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التحية والشكر لكل من ساهم في خروج هذه الانتخابات علي هذا الشكل المشرف لصورة مصر، كما توجه بالتحية للقضاة علي دورهم في هذه الانتخابات، مؤكدًا علي أنهم ضربوا مثالا للانتظام وتحملوا عناء المهمة في سبيل خروج الانتخابات بهذا الشكل.



كما توجه بالتحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والجيش علي دورهم الكبير في تأمين العملية الانتخابية برمتها، قائلا انه في المقام الأول نوجه كل التحية للشعب المصري، الذي لم يلتفت لأي دعوات «مغرضة» أو الأصوات السلبية التي كانت تدعو للعزوف عن المشاركة، بل اصطف المصريون في الطوابير أمام لجان الاقتراع في مشهد رصدته كل وسائل الإعلام المحلية والدولية.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، علي أن الشعب المصري مارس الديمقراطية بنفسه تحت اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات ووقف المصريون صفوفا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات رافعين أعلام مصر ومرددين اسم مصر وصانعين بوحدتهم ووطنيتهم ملحمة كفاح لأبناء مصر.



وتابع: «المصريون في الداخل توافدوا بالملايين علي لجان الاقتراع واستمر توافدهم حتي الساعات الاخيرة للعملية الانتخابية وبعد المواعيد الرسمية».



وأوضح إبراهيم، في مؤتمر صحفي للهيئة، أن الهيئة مارست دورها بالشكل القانوني والدستوري، وبمنتهي الحياد وتمت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وبدأت الهيئة بتنقية بيانات الناخبين، واتخذت الهيئة الإجراءات للتيسير علي الوافدين وفتحت باب التسجيل بالشهر العقاري والمحاكم لتحديد لجان لهم، ولزيادة التيسير تم عمل لجان بأماكن المشروعات القومية الكبري.



وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة أدارت الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته وفق أعلي معايير النزاهة والشفافية الدولية، وخرجت الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق بحجم بلادنا مصر وحضارتنا الضاربة في عمق التاريخ.



وقال المستشار لاشين إبراهيم، إنه لم يتقدم أحد بطعن على قرارات الهيئة، وقد اجتمع مجلس الهيئة واعتمد النتيجة النهائية بفوز السيسي.

وأوضح لاشين، أن النتيجة تدل علي الإقبال الشديد من المصريين علي انتخابات الرئاسة، والذي جاء دون أي وعد أو أي مقابل، مقدمًا الشكر للمرأة المصرية التي لم تتأخر عن وطنها، والشكر لذوي الإعاقة.



الوطنية للانتخابات تعلن فوز السيسي برئاسة البلاد لفترة ثانية بنسبة‏97.08%‏موسي حصل علي656 ألفا و534 صوتا بنسبة2.92%.. الأصوات الباطلة مليون و762 ألفا و231 صوتا بنسبة7.27%المستشار لاشين إبراهيم: الشعب جدد الثقة في رئيسه وسطر ملحمة في حب مصرأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية, بعد حصوله علي21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا من أصوات الناخبين الصحيحة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخارج والداخل وذلك بنسبة97.08%, بينما حصل المرشح موسي مصطفي موسي علي656 ألفا و534 صوتا من الأصوات الصحيحة للناخبين بنسبة2.92%.في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة مليونا و762 ألفا و231 صوتا بنسبة7.27%. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة العامة للاستعلاماتلإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية حيث استعرض المستشار لاشين إبراهيم نتائج الانتخابات بخارج وداخل البلاد وما اتخذته الهيئة من إجراءات لإتمام العملية الانتخابية.وقال لاشين إن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا وأن من أدلوا بأصواتهم خارج البلاد بلغ157 ألفا و60 ناخبا ومن أدلوا بأصواتهم داخل البلاد24 مليونا و97 ألفا و92 ناخبا ومجموع من أدلوا بأصواتهم داخل وخارج البلاد24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا بنسبة41.5%.وعقب إعلانه النتيجة وجه المستشار لاشين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تجديد ثقة الشعب المصري فيه للمرة الثانية قائلا لقد تحملت حكم البلاد في الفترة الأولي في ظل ظروف عصيبة وأديتها علي أكمل وجه لذلك جدد الشعب ثقته فيكم لفترة حكم ثانية وأنت أهل للأمانة فسر علي بركة الله وخلفك شعبك.كما وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للمرشح موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد قائلا لقد مارست حقك في المشاركة السياسية ونلت احترام شعب مصر وبعث المستشار لاشين برسائل الشكر والتقدير لقضاة مصر الشرفاء الذين توجهوا لمختلف اللجان لاداء رسالة حب لوطنهم وكذا رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وأكد لاشين أنهم واصلوا العمل ليلا ونهارا لتأمين اللجان لتخرج الانتخابات بأبهي صورها.ووجه لاشين أيضا الشكر للبعثات الدبلوماسية والمتابعين من كل المنظمات المحلية والدولية والذين بلغوا9793 متابعا محليا و435 اجنبيابالاضافة إلي153 سفارة تم توجيه الدعوة لهم لمتابعة الانتخابات وخص بالشكر بعثات الجامعة العربية وتجمعالساحل والصحراء والكوميساوالمجلس القومي لحقوق الانسان والمرأة وغيرهم.وأشاد لاشين بتغطية وسائل الإعلام واصفا إياها بالحرفية والمهنية وذلك في متابعة الانتخابات وقدم رئيس الهيئة الوطنية التحية للمرأة مؤكدا أنها كانت الداعم الاول للانتخابات ولم تتأخر يوما عن تلبية نداء الوطن.