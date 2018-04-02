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رياضة

مدافع مصري يسجل هدفا ويصنع آخر ويقود فريقه للفوز في إنجلترا.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 11:45 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
حقق فريق وايكومب واندريرز الإنجليزي فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه فريق جريمسبي تاون بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات المرحلة 41 لدوري الدرجة الثالثة الانجليزي.

وحول وايكومب تأخره في الشوط الأول بهدف نظيف، الى فوز ثمين في نهاية المباراة بهدفين مقابل هدف ليقتنص 3 نقاط ثمينة.

وسجل المدافع المصري المخضرم آدم العبد، الهدف الأول لفريقه وايكومب (هدف التعادل) في الدقيقة 60 ، فيما صنع الهدف الثاني (هدف الفوز) لزميله سكوت كاشكيت في الدقيقة 67.

فوز وايكومب رفع رصيده الى 74 نقطة في المركز الثالث ليقترب من الصعود الى دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن آدم العبد سبق له اللعب بقميص منتخب مصر في عهد المدرب الأمريكي بوب برادلي.

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