وزير المالية : انتهينا من ميكنة الموازنة في مارس الماضي

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن انتهاء وزارته من ميكنة الموازنة العامة مع انقضاء مارس الماضي واغلاق كافة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات الحسابية، وتوحيدها عبر حساب واحدا لدي البنك المركزي.



واضاف " الجارحي" في تصريحات خاصة أن هذه الاجراءات تتفق مع سياسات الانضباط المالي و الهيكلي لترشيد الانفاق العام والسيطرة علي عجز الموازنة حيث تسعي وزارة المالية لتقليص عجز الموازنة الي 8.5 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام المالي المقبل، اذ بلغ حاليا قبيل انقضاء العام المالي الجاري نحو 9.7% من ذات الناتج.

