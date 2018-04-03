"شيكابالا": جماهير الزمالك كانت تشكل ضغطا عليّ بعد كل هزيمة للفريق

أكد اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير الزمالك كانت دوما ما تحمله سبب خسائر الفريق خلال فترة تواجده معهم قبل الاحتراف بالسعودية، موضحا بأن الأمر كان يشكل ضغطا كبيرا عليه.



وأضاف "شيكابالا" للإعلامية إسعاد يونس، عبر برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن تألقه الأن بالسعودية جاء للتركيز، ولأنه يعمل على نفسه جيدا، الأمر الذي جعله يزيد من أحماله التدريبية، والذهاب للجيم.



