استنشاق زيت الكافور يخلصك من هذا المرض المزعج

تعانى من التهاب الجيوب الأنفية وأعراضها المزعجة إليك وصفة سريعة لمحاربتها والتقليل من أعراضها المزعجة يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى



كل ما تحتاجين ...



5 قطرات من زيت الكافور

4 قطرات من زيت الليمون

3 قطرات من زيت اللافندر



طريقة تطبيق الوصفة ..

فى وعاء قومى بمزج كافة المكونات بكميات متساوية و قومي بتدفئتها على النار وادهني بها منطقة الجبهة وخلف الأذن والرقبة والأنف واستنشقي الزيوت عدة مرات جيدًا ثم اتركيها لمدة ساعة أو أكثر فتساعد تلك الوصفة على التقليل من التهاب الجيوب الأنفية.